Zwei Brände am frühen Samstagmorgen

Coesfeld (mr). In den frühen Morgenstunden des Samstags ist die Feuerwehr zu Bränden in der Karlstraße und Grimpingstraße gerufen worden. In der Karlstraße brannte gegen vier Uhr ein Bauschuttcontainer, in der Grimpingstraße eine gute halbe Stunde später eine Restmülltonne. Die Feuerwehr Coesfeld konnte beide Brände schnell löschen. Die Fahndung nach verdächtigen Personen habe bisher kein Ergebnis gebracht, wie die Polizei mitteilt. Wie die Feuer entstanden sind und ob die Brände im Zusammenhang mit einer Reihe von Brandstiftungen in den vergangenen Wochen stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/ 140, zu melden.

Von Manuela Reher