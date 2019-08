Für Auenland & Co. treffen und trinken

Coesfeld. Becher aufstellen, mit Bier füllen, zielen, treffen und trinken. Fertig ist das Beerpong-Spiel. Und davon gibt es am 7. September in der „Fabrik“ einige auszutragen. Bereits zum fünften Mal findet der „Worldcup of Beerpong“ in Coesfeld statt. Dieses Jahr sind 60 Teams mit jeweils sechs Spielern, also 360 Teilnehmer, im Einsatz. Unter den teilnehmenden Ländern, die durch verkleidete Spieler repräsentiert werden, ist von Fantasieländern wie Atlantis oder Auenland über Äquatorialguinea bis hin zu den Niederlanden und Deutschland alles dabei.

Von Linus Lux