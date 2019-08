Am Wietkamp brennt Gartenhaus

Coesfeld (ds). Die Brandserie in Coesfeld geht weiter: Ein frei stehendes Gartenhaus ist in der Nacht zum Montag auf einem Grundstück Am Wietkamp durch Feuer beschädigt worden. Anwohner hörten gegen 2.55 Uhr ein knisterndes Geräusch, sahen Feuerschein und informierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur.