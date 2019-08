Mit Generationen von Schülern das Sauerland erobert

Was Schüler, aber auch Kollegen und Eltern mit Dr. Thomas Wenning in Verbindung bringen, sind nicht zuletzt die identitätsstiftenden Veranstaltungen, die er nicht nur angestoßen, sondern auch umgesetzt und über viele Jahre begleitet hat. Die traditionelle Sauerlandwanderung gehört ebenso dazu wie das Volleyballturnier der Ehemaligen. Nicht zu vergessen die Romfahrt, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Schule im Jahr 2014 mit fast 800 Schülern, Eltern und Lehrern durchgeführt wurde. Wenning war zudem Motor des viel beachteten ökologischen Jahres am Pius, in dem unter anderem der Pius-Wald und die schuleigene Photovoltaik-Anlage realisiert wurden. Mehrfach wurden ihm Schulleitungsstellen in anderen Städten angeboten, die er aber ablehnte – auch das zeigt seine Verbundenheit mit dem bischöflichen Gymnasium.

Neben Wenning gingen noch drei weitere „Pius-Legenden von Bord“, wie es auf den Schulseiten heißt. Anita Pape, Heiner Grüter und Hans-Herrmann Letterhaus wurden ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet. Wennings Nachfolge als stellvertretende Schulleiterin tritt Anja Windoffer, Lehrerin für Biologie, Sport und Mathematik am St.-Pius-Gymnasium, an.