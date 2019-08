Unfallszenario mit vier Verunglückten

An der Übung nahmen insgesamt 50 Helfer des THW Ortsverbandes Coesfeld und der Feuerwehr Coesfeld Löschzug 2 teil. „Ein herzliches Dankeschön an den Löschzug 2, dass wir diese Übung gemeinsam durchführen konnten“, so Marvin Pless, Zugführer des THW Coesfeld. Zum Abschluss der Übung tauschten die Teilnehmer in gemütlicher Runde die gesammelten Erfahrungen aus.

Der Löschzug 2 führt diese Sommerübung alljährlich im August durch. In jedem Jahr wird eine andere Hilfsorganisation oder benachbarte Feuerwehr in diese Übung mit eingebunden. Dieses fordert das Zusammenspiel untereinander, aber auch die Erweiterung des Fachwissens, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.