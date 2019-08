Elf neue Lehrer für Schulen in der Stadt

Coesfeld (ds). Elf neue Lehrer haben bislang in diesem Jahr ihren Dienst an Schulen in der Stadt Coesfeld angetreten. Das teilte die Bezirksregierung Münster auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Mit vier neuen Lehrern profitierten die Grundschulen am meisten von den Neueinstellungen. Drei Lehrer verstärken die Hauptschulen, einer wurde einer Realschule zugewiesen, drei einem Berufskolleg. Zur Zahl der Neueinstellungen zum neuen Schuljahr, das am Mittwoch beginnt, konnte die Behörde noch nichts sagen.

Von Detlef Scherle