Zur Belohnung für alle erfolgreichen Teams und Einzelpersonen, die mindestens drei Stempel für gelesene Bücher, gehörte Hörspiele oder die Teilnahme an Veranstaltungen bekommen haben, findet am Freitag (27. 9.) die Abschluss-Veranstaltung in der Stadtbücherei statt. Dort warten viele Überraschungen: Der bekannte Coesfelder Zauberer Michael Sondermeyer wird mit seinen Zaubertricks für Spannung sorgen. Es gibt eine „Lese-Oskar-Verleihung“, bei der das kreativste Logbuch – sowohl in Papierform als auch online –, die spannendste Schreibgeschichte und das schönste Foto vom Lieblingsleseort prämiert werden. Zudem gibt es noch die Kategorie „Überraschungs-Lese-Oskar“: Was sich hinter dieser Kategorie verbirgt, wird erst am Tag der Veranstaltung aufgelöst.

In einer Verlosung werden zahlreiche kleine und größere Preise verlost. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die in der Schule vorgelegt werden kann. Außerdem ist mit Getränken und Snacks für das leibliche Wohl gesorgt. Die Stadtbücherei Coesfeld und der Förderverein der Stadtbücherei, der die Veranstaltung – auch dank einiger Spenden von Coesfelder Geschäftsleuten – unterstützt, laden dazu ein. Alle werden gebeten, ihre Klub-Karte zur Abschluss-Veranstaltung mitzubringen.

Um Anmeldung bis spätestens zum Samstag (14. 9.) wird unbedingt gebeten. Diese ist entweder persönlich möglich in der Stadtbücherei Coesfeld, Walkenbrückenstraße 25, telefonisch unter Tel. 02541/ 939-3100 oder per E-Mail an stadtbuecherei@coesfeld.de.