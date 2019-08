Seit 2008 unterrichtet Anja Windoffer am Pius, ihre Fächer: Mathe, Bio und Sport. „Das wird jetzt natürlich etwas weniger werden, dafür übernehme ich mehr organisatorische und strategische Aufgaben im Schulalltag. Darauf freue ich mich schon sehr.“ Sie tritt die Nachfolge von Dr. Thomas Wenning an, der vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet wurde (wir berichteten). „Er war wirklich super organisiert, man konnte sich viel bei ihm abschauen“, so Anja Windoffer, die von Beginn an bereits Klassenleitungen übernommen hat und auch in der Schulentwicklung tätig gewesen ist. „Ich habe zum Beispiel das Projekt der neuen, elektrischen Tafeln bei uns begleitet und Kollegen geschult.“ Auch an der Entwicklung des aktuellen pädagogischen Konzeptes des Pius-Gymnasiums war sie beteiligt. „Das wird jetzt natürlich weiterhin ein Schwerpunkt sein. Für die Organisation der Stundenpläne bin ich ebenfalls zuständig“, gibt sie einen kleinen Einblick in ihre künftigen Aufgaben.

Studiert hat die gebürtige Tecklenburgerin in Bielefeld, war nach ihrem Referendariat in Werne fünf Jahre an einer katholischen Schule im Sauerland und ist dann nach Coesfeld gekommen. Nach elf Jahren folgt nun die neue Herausforderung. „Es ist eine vielschichtige Aufgabe, die auf mich wartet. Aber ich will erstmal ankommen und mich einfinden.“ Die eine oder andere Idee habe sie aber bereits in ihrem Kopf.