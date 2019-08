Coesfeld (fs). Die anfänglichen Vermutungen, dass die Brandserie in Coesfeld sich fortsetzt, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Als die Feuerwehr Coesfeld am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Brand an der De-Bilt-Allee gerufen wurde, war lediglich angebranntes Essen der Auslöser für den Großeinsatz.

Von Florian Schütte