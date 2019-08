Neue Schauspielgruppe gründet sich in Coesfeld

„Was gespielt wird, ist noch relativ offen“, so der Theaterpädagoge Michael Rieck, der dieses Projekt leitet. Und ob jeder Teilnehmer am Ende auch auftreten möchte, bleibt ihm selbst überlassen. Stressfrei soll es zugehen. Am Anfang soll ein intensives Training wie in einer Schauspielschule stehen. Das leitet Klaus Reiber.

„Eine Aufführung wird es geben, das steht schon fest“, so Rieck „und zwar im März / April 2020.“ Interessierte melden sich bei Rieck an unter Tel. 02566 / 5239810 oder per Mail: mic-hel@web.de. | www.theateruniversum.de