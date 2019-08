In Imbiss eingebrochen

Coesfeld. Hunger hatten sie offenbar nur auf Geld: Durch ein zunächst auf Kipp stehendes Fenster sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in die Räume eines Imbissbetriebes an der Rekener Straße eingebrochen. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Als Tatzeit gibt die Polizei den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und dem frühen Donnerstagmorgen, 2.40 Uhr, an. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung