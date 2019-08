Im Rollstuhl Sportarten neu entdecken

Coesfeld. Die Nachfrage nach Sportangeboten für Rollstuhlfahrer hat es schon länger gegeben. „Jetzt ist die Zeit gekommen“, sagt Ulla Peters-Stahl vom mobile der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS. Am Samstag (5. 10.) startet der Verein in seiner Sporthalle an der Dieselstraße einen Aktionstag, zu dem von 10 bis 15.15 Uhr alle eingeladen sind, die Sportarten im Rollstuhl einmal neu entdecken möchten. „Wir hoffen, über dieses kostenlose Angebot einen Grundstock an Teilnehmern zu bekommen, um unsere Rollstuhlsportgruppe ab dem 10. Oktober an den Start zu bringen“, meint Peters-Stahl.

Von Florian Schütte