Sportdetektive auf Spurensuche

In Kooperation mit dem Kreissportbund machen zahlreiche Sportvereine mit und bieten an, dass die Schulkinder in die verschiedenen Angebote unverbindlich hineinschnuppern können. Mit dabei: SportGemeinschaft 06, DJK Coesfeld, Volti-Zoo Lette und der Schwimmclub Coesfeld. Insgesamt warten elf verschiedene Sportarten auf die kleinen Nachwuchssportler. Im Laurentius-Kindergarten hat nun die Auftaktveranstaltung stattgefunden für das „Sportdetektiv-Projekt“, das noch bis zum 25. Oktober läuft. Martina Volmer, Leiterin des Laurentius-Kindergartens, freut sich: „Das ist für unsere neuen Schulkinder die erste große Aktion. Sie sind alle schon ganz aufgeregt.“ Für jedes Angebot, das die Kinder bei den verschiedenen Sportvereinen wahrnehmen, gibt es einen Stempel in ein eigens gebasteltes Heft. Sogar für die Teilnahme am Coesfelder City-Lauf am 12. Oktober winkt noch ein Stempel. „Und am Ende“, ergänzt Martina Volmer, „warten sogar Sportdetektiv-Medaillen auf alle kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“