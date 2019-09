Zwischen Schmiererei und cooler Kunst

Bereits am Kreisverkehr an der Dülmener Straße sticht das erste Kunstwerk an dem Bürgersteig hervor. Eine Kuh, die den Fußgänger neugierig anblickt. „Das ist unser erster Kuhkasten“, sagt Siems. Mit uns meint er auch seinen ehemaligen Kollegen Benjamin Maaß, mit dem er 2lefthands gegründet hatte. Nachdem Maas aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musste, führt Siems 2lefthands nun alleine fort.

Weiter geht es zum Bahnhof. „Das ist ein Bombing“, sagt Siems über besagtes Graffito. „Wie eine Farbbombe. Das ist in Nullkommanix gemacht; höchstens viermal ansetzen, aber sehr groß sichtbar“, erklärt der Szene-Insider in fast schon respektvollem Ton – weil er die möglichen Konsequenzen kennt. Denn die Rechtslage lässt keine zwei Meinungen zu: Wer wie in diesem Fall unerlaubt auf fremdem Eigentum ein Graffito hinterlässt – und sei es noch so kunstvoll gestaltet – begeht damit die Straftat der Sachbeschädigung. Die Härte des Gesetzes hat auch Benjamin Siems vor vielen Jahren zu spüren bekommen, als er bei illegalen Graffiti erwischt wurde, wie er offen zugibt: „Allein für zwei Nächte 12 000 Euro zahlen zu müssen – das brauch ich nicht mehr“, zeigt sich der 40-Jährige geläutert. Und in der Tat: Heute hat Siems sein Hobby zum Beruf gemacht und kann von seiner Kunst leben.

Doch der Coesfelder weiß genau, was die Sprayer anspornt. „Es geht eigentlich vor allem um Fame. Du bekommst mehr Respekt, je gefährlicher die Stelle und je aufwendiger das Bild ist“, erklärt Siems und überlegt kurz. „Ruhm kann man aber auch durch Schulworkshops erlangen“, sagt er dann und lächelt weise. Gerade die Arbeit mit Kindern ist ihm ein besonderes Anliegen. „Da kann man so viel Positives bewirken“, schwärmt der gelernte Tischler. Die Kids lieben ihn und freuen sich jedes Mal, wenn er ihre Schulen und Kitas ein wenig bunter macht.

Für Benjamin Siems selbst geht es aber auch um gegenseitigen Respekt in der Szene. Graffiti anderer Sprayer würde er nie anrühren – und wünscht sich, dass sich auch seine „Berufskollegen“ an diesen Ehrenkodex hielten. Was er meint, zeigt sich an der nächsten Station: dem Skaterpark am Bahnhof.

Die Quarterpipe, die Siems vor einiger Zeit zusammen mit jungen Besuchern des Stellwerks gestaltet hatte, wurde an einigen Stellen mit Stickern überklebt, an anderer Stelle mit Schriftzügen verunstaltet. Siems zieht die Aufkleber ab. „Das ist doch auch für die Kinder blöd, die hieran mitgearbeitet haben“, schüttelt Siems den Kopf. Überhaupt sind solche „Tags“ – die kleinsten Formen von Graffiti – am häufigsten zu finden, wie sich an der Halfpipe zeigt. Auch dort wieder: für den Laien alles eine Schmiererei. Doch Siems unterscheidet. „Hier sind dicke Läufer drin. Wenn das gewollt ist, ist es cool, aber da sieht’s nicht so aus“, beurteilt der Künstler einen Schriftzug. „Dieses hier ist aber in eins durchgezogen und in dem Türkiston hat das doch Style“, sagt Siems über eine Buchstabenkombi, die für das ungeübte Auge ebenso gut in Hieroglyphen verfasst worden sein könnte. „Lesbarkeit ist kein Kriterium. Es muss nur cool aussehen“, sagt der Experte, der die Schriftzüge liest wie ein offenes Buch. „Und es macht auch Spaß, solche Schriftzüge zu entziffern.

Das wird auch an der Hall of Fame am Tüskenbach deutlich – eine der wenigen legalen Wände in Coesfeld. Dort reiht sich ein Kunstwerk – oder „Piece“, wie es in der Szene heißt – ans nächste. Und Benjamin Siems, der selbst oft mit einer Graffiti-Airbrush-Mischtechnik arbeitet, kann jede Farbwahl und jeden Strich nachvollziehen. „Das da sieht so scharfkantig aus, wie mit Klebeband gezogen, ist aber sicher Freihand gemacht“, sagt Siems über die Bäume im Hintergrund des Bilds „A Blind Magician“.

Weiter geht die Tour durch mehrere Wohngebiete. Hier und dort Garagentore, die Siems als Auftragsarbeit gestaltet hat. „Es ist schön, durch Coesfeld zu rollen und der Stadt den eigenen Stempel aufzudrücken“, sagt er und grinst zufrieden. Doch mehr Spaß als an Garagentoren hat Siems an Projekten zusammen mit Schulen. So wie die Kletterwand an der Laurentiusschule. „Die Gestaltungsidee ist immer entscheidend“, meint Siems. „In so einem Gewusel-Puzzle musst du dich von hinten nach vorne durcharbeiten.“ Eine interessante Gestaltungsidee geht auch am Anna-Katharina-Kindergarten voll auf. Ein Baum reckt dort – aus der Ferne betrachtet – seine Äste in die Krone des echten Baumes im Hintergrund.

Durch die Reiningstraße, wo der jüngste Kuhkasten zu finden ist, führt die Radtour weiter zur Ludgerischule. „Wir haben der Schule ein Gesicht verliehen und drinnen befindet sich, glaub ich, meine größte Galerie“, sagt Siems nicht ohne Stolz. Er betrachtet stirnrunzelnd das bunte Kunstwerk, das unter dem Abdach die Wand vor den Toiletten ziert. Wegen einer Zerstörung musste er es schon einmal reparieren. Die Farbe der Berge gefällt ihm nicht mehr so ganz. „Ich geh immer kritisch mit mir selbst um. Wie will ich sonst besser werden?“, fragt er rhetorisch.

An der Lärmschutzwand des Konrad-Adenauer-Rings entlang äußert Siems schließlich eine Vision: „Das könnte die längste Galerie Coesfelds werden. Da hätte die Stadt einen echten Hingucker.“ Diese Wand, die bereits jetzt schon einige Graffiti aufweist, legalisiert zu bekommen, wäre der Traum des Künstlers. „Mag sein, dass einige Sprayer auf den Kick des Verbotenen stehen. Aber eine solche legale Fläche zum Üben würde die Schmierereien mit Sicherheit eindämmen“, ist Siems überzeugt und weiß aus Erfahrung: „Ein Großteil meines Jobs ist Überzeugungsarbeit. Hinterher finden’s immer alle toll.“