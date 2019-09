Organisiert wurde der Abend, der jetzt bereits zum fünften Mal stattfand, vom Eine-Welt-Kreis der Anna-Katharina-Gemeinde. „Wir haben uns entschieden, den Abend mit einem gemeinsamen Gottesdienst zu Ehren Anna-Katharinas zu beginnen und danach einfach mit allen einen gemütlichen Sommerabend bei wunderbarer Musik und tollen Snacks zu genießen“, erklärte Irene Steggemann, die Vorsitzende des Eine-Welt-Kreises.

Begleitet wurde der unterhaltsame Abend außerdem von der Band „Pommes Connection“, die mit Folk-Musik aus aller Welt ihre Zuschauer begeisterte und jegliche Erlöse, die an dem Abend zusammengekommen sind, an den Arbeitskreis für Projekte in Ghana und Brasilien spendete.