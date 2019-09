Mit Graffiti-Kunst begrüßt

COESFELD. Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr trafen auch die quirligen Fünftklässler gemeinsam mit ihren Eltern an der Freiherr-vom-Stein Realschule ein. In der gut gefüllten Aula, so heißt es in der Pressemitteilung, gab es ein buntes Rahmenprogramm, welches die Schüler der sechsten Klassen präsentierten. Das Leitungsteam mit Bernhild Kunstleben und Monika Jänicke hieß 109 neue Schüler willkommen und übergaben die vier Klassen in die Obhut der Klassenleitungen und Sonderpädagogen.

Von Allgemeine Zeitung