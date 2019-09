Feuer! Mehr als 60 Personen evakuiert

Die Feuerwehr mit rund 50 Kräften an und löschte den Brand. Parallel evakuierte sie das Haus und brachte die Bewohner in die nahe gelegene Freiherr-vom-Stein-Realschule in Sicherheit, wo sie von Helfern zweier Betreuungseinheiten des Deutschen Roten Kreuzes betreut wurden. Darüber hinaus rückte das DRK mit mehreren Rettungswagen aus dem gesamten Kreisgebiet an, da zunächst von einer größeren Verletztenzahl ausgegangen werden musste. Insgesamt betreute das DRK nach aktuellem Stand 66 Personen. Eine Verletzter wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar. Bereits in der Nacht waren Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort und verschafften sich einen ersten Überblick.

Wie das DRK gegen vier Uhr am Morgen mitteilte, können die Bewohner derzeit nicht zurück in ihre Wohnungen. Viele versuchen, bei Freunden und Bekannten unterzukommen. Für die Personen, die keine alternative Übernachtungsmöglichkeit haben, organisiert das DRK über den Landesverband Betten und richtet im Coesfelder DRK-Heim eine Schlafmöglichkeit ein. Zudem werden weitere ehrenamtliche Helfer als Ablösung alarmiert. Sie sollten die weitere Betreuung übernehmen, Frühstück und Mittagessen vorbereiten.