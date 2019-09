Inventur wegen Insolvenz

Coesfeld (fs). Der Blick ins Schaufenster fällt auf zum Teil ausgeräumte Regale und gepackte Kartons. An allen Scheiben prangt ein Hinweis-Schild, dass Voss Beschläge bis einschließlich Donnerstag (5. 9.) wegen Inventurarbeiten geschlossen hat. Tatsächlich ist gegen die Josef Voss GmbH & Co. KG an der Kupferstraße am vergangenen Freitag das Insolvenzverfahren eröffnet worden, wie dem Beschluss des Amtsgerichts Münster zu entnehmen ist.

Von Florian Schütte