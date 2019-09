Bedrohte Arten immer im Blick

Besonders am Herzen liegt dem Coesfelder die Arbeit in Kenia und natürlich vor seiner eigenen Haustür. Seine Vision ist ein Zentrum für den Artenschutz in Coesfeld. Der Initiator des Projektes Grimpinger Hof möchte im Coesfelder Stadtpark, der aufgrund von Umbauarbeiten ohnehin verändert wird, einen außerschulischen Lernort, das Zentrum für Artenschutz, Lebensraum für Tiere und einen Freizeitort entstehen lassen. Tiere wie die vom Aussterben bedrohten europäischen Nerze sollen unter anderem dort gezüchtet werden. Auch kleine Steinkäuze sollen Einzug halten. Die bedrohten Mini-Schafe aus Frankreich gehören zu einer der bedrohtesten Nutztierrassen der Welt. „Grund genug, um in den Erhalt zu investieren und denen ein tiergerechtes Zuhause zu bieten“, sagt Jeanette Heindorf, die zusammen mit Markus Köchling allen Interessierten sämtliche Fragen zum Stand des Projektes beantworten wird. Beide hoffen natürlich auch auf weitere Unterstützer der Idee, sei es als Privatperson oder Unternehmen.

Wer sich wundert, was große Holzkisten, die an dem Tag im Schlosspark am Stand vom Zoo- und Tierparkservice stehen, damit zu tun haben, der bekommt auf diese und weitere Fragen die richtige Antwort.

„Ich bin extrem glücklich darüber, dass ich quasi der Partnervermittler von bedrohten Tieren sein kann und mitverantwortlich für deren Zucht bin“, meint Köchling. Zum Beispiel von den selten gewordenen Geparden. Diese wurden laut Pressebericht erst kürzlich in den Holzkisten tiergerecht von einem Zoo in einen anderen Zoo auf Liebesreise geschickt. „Elf Jungtiere sind aus diesem Zuchtprogramm bereits entstanden“, erzählt der Tierpflegermeister stolz.