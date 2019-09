Zwei Hunde gerettet – Bewohner zum Glück außer Haus

Coesfeld. Zu einem Küchenbrand am Ulmenweg gerufen worden ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 15.30 Uhr. Wie Michael Schulten, Einsatzleiter der Feuerwehr, mitteilte, seien die Retter zunächst davon ausgegangen, dass Menschen in Gefahr seien. Deshalb seien zwei komplette Löschzüge der Feuerwehr Coesfeld inklusive Drehleiter mit 52 Feuerwehrleuten und auch mehrere Rettungswagen ins Wohngebiet Maria Frieden ausgerückt.

Von Manuela Reher