City-Streife nimmt Lärm, Müll und Drogen ins Visier

COESFELD. Gemeinsam auf Streife haben sich am Wochenende Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei begeben. Auch ein von der Stadt engagierter Sicherheitsdienst sowie Streetworker des Stadtjugendamtes waren in die Kontrolle eingebunden. Die Sicherheit der Bürger in der Kreisstadt habe oberste Priorität, betonen Wachleiter Martin Pollmann und Theo Witte, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, in einer Pressemitteilung unisono. „Das wollen wir durch sichtbare Präsenz an kritischen Punkten im Stadtgebiet deutlich machen“, erklärt Pollmann. Während der mehrstündigen Streife zur Nachtzeit wurde zunächst der Schlosspark inspiziert. Dort wurden Besucher deutlich auf die Störung der Nachtruhe hingewiesen.

Von Allgemeine Zeitung