Prähistorische Funde begeistern

LETTE. Seit 1129 leben belegbar Menschen in Lette. Doch jetzt gibt es – wie berichtet – Spuren davon, dass die Gegend schon vor 60 000 Jahren besiedelt war – von Neandertalern. Dick Schlüter aus Enschede und Dr. Achim Schwermann aus Münster haben sich auf die Suche begeben und über 1000 Exponate aus dem Sand in Flamschen zusammengetragen. „Eigentlich war es Zufall, dass wir auf die Funde gestoßen sind“, freut sich Schlüter rückblickend. Gemeinsam mit seinem Kollegen stellte er am Dienstagabend verschiedene Gegenstände im Heimathaus in Lette über 30 interessierten Gästen vor. Dazu erklärten die Forscher den Zuhörern vieles rund um ihre Arbeit und die Fundstücke: „Bei jedem Artefakt haben wir genau überprüft, wie alt sie sind und sie in die verschiedenen zeitgeschichtlichen Epochen eingeordnet.“

Von Marek Walde