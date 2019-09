Zweieinhalb Jahre Haft für Missbrauch

Coesfeld / Münster. Im Fall eines schweren sexuellen Missbrauchs an einem siebenjährigen Mädchen hat das Landgericht Münster jetzt die Berufung des 26-jährigen Angeklagten zurückgewiesen. Der Mann aus Eritrea, der in Coesfeld lebt, war bereits am 25. Februar zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, hatte jedoch in Hoffnung auf eine Strafmilderung Rechtsmittel eingelegt. Er hatte das siebenjährige Mädchen im vergangenen Jahr auf einer Busfahrt nach Ibbenbüren sexuell missbraucht, während die Mutter im vorderen Teil des Busses saß. Nach der Tat sind sie und ihre Tochter ausgestiegen. Der damals 25-Jährige ist weiter nach Ibbenbüren gefahren. Weil der Angeklagte, der schon vorher mit dem Mädchen bekannt war, seine Tat gestanden hatte, beschränkte die Richterin die Berufung. Somit gehe es nur um die Höhe der Strafe, auf eine Aussage der Mutter oder des Kindes könne verzichtet werden, erklärte sie.

Von Anna Girke