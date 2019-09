Fantastische Duelle in der Bürgerhalle

Coesfeld. Wenn der Teufelsdorn-Fuchs gegen den Engel der Erneuerung antritt oder ein paar Tische weiter der Kampfochse gegen den Roboterritter, dann sind über 300 Spieler ganz in ihrem Element. Am Sonntag (15. 9.) finden in der Bürgerhalle ab 11 Uhr fantastische Duelle statt. Die Trader Con Germany – Deutschlands größtes SammelkartenspielEvent zu „Magic – The Gathering“ und „Yu-Gi-Oh!“ kommt nach Coesfeld. „Wir waren 20 Jahre im Kolpinghaus in Dülmen“, sagt Michael Jakubassa, Vorsitzender der Trader GmbH. „Weil die Spielerzahl so groß war, sind wir allerdings an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen“, erzählt der Organisator des Turniers. Ab sofort sollen die Turniere einmal im Monat in der Bürgerhalle ausgetragen werden.

Von Florian Schütte