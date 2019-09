Rasende Reporter gehen in Münster an den Start

Die rasenden Reporter der Allgemeinen Zeitung gehen am Sonntag (8. 9.) beim Volksbank Münster Marathon an den Start. Dieser steht unter dem Motto „Die pure Lust am Laufen“. Als Vierer-Staffel steht für (v.l.) Florian Schütte, Christine Tibroni, Leon Seyock und Stephanie Sieme aber vor allem der Teamgedanke im Vordergrund, um die Gesamtstrecke von 42,195 Kilometern unter die Sohlen zu nehmen. Trainiert haben die „Azettis“ in den vergangenen Wochen schon fleißig, um die eigene Streckenlänge zu bewältigen. Diese bewegt sich zwischen 10 und 11 Kilometern. Daumen drücken oder vor Ort anfeuern seitens der AZ-Leser ist ausdrücklich erwünscht! Foto: fw