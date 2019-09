Die Zufahrt zur Neutorstraße aus Richtung Neustraße und Marienring ist während dieser Zeit ab der Kreuzung Neustraße/Marienring/Basteiring nicht möglich. Die Fahrtrichtung aus Richtung Marienring/Neustraße in Richtung Wetmarstraße (Kreisverkehr) ist ebenfalls abgebunden. Entgegengesetzt ist hier der Straßenabschnitt aus Richtung Wetmarstraße (Kreisverkehr) in Fahrtrichtung Marienring/Neustraße/Basteiring jedoch befahrbar.

Zudem müssen die Parkflächen am Marienring und an der Neustraße sowie einige Parkflächen an der Neutorstraße zwischen dem Basteiwall und der Wetmarstraße bis zum 17. September gesperrt werden. Die Stadtverwaltung bittet in ihrer Mitteilung um Verständnis für die kurzzeitigen Einschränkungen.

Betroffen sind zudem auch die Nutzer von Buslinien der Firma Veelker, der RVM und der Westfalen-Bus GmbH. Die Haltestelle der Agentur für Arbeit kann nicht bedient werden. Die Nachtbusse N7/17 und N20 fahren das Schulzentrum in Coesfeld während der Kirmes nicht an. Der Umstieg findet für alle Nachtbusse am Bahnhof in Coesfeld statt. Die Schulfahrten der Linie R81 für das Heriburg-Gymnasium halten morgens ersatzweise auf dem Basteiring (auf Höhe von Haus-Nr. 12). Darüber hinaus wird auf die Informationen und Aushänge der Buslinienbetreiber verwiesen.

Nähere Informationen zu den Sperrungen anlässlich der Kreuzerhöhungskirmes am Wochenende sind im städtischen Fachbereich Ordnung und Soziales unter Tel. 02541/ 939-2421 erhältlich.