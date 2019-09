139 neue Ständer rund um den Markt

Coesfeld. Die Fahrradständer rund um den Marktplatz sind – besonders bei Veranstaltungen in der City – häufig überbelegt. Dann wird teilweise wild geparkt – und es gibt kaum noch ein Durchkommen. Bisweilen kommen Radfahrer auch vom Einkauf zurück und ihre Leeze eiert beim Wegfahren. Grund sind die insbesondere im Bereich der Lambertikirche vielfach noch als Ständer vorhandenen Einschubbügel, die sich als echte „Felgenkiller“ erweisen können. Beidem, dem Mangel an Abstellplätzen und der Beschädigung durch nicht mehr zeitgemäße Ständer, soll nun abgeholfen werden. Der Planungsausschuss hat einstimmig ein neues Konzept beschlossen. Für insgesamt 124 000 Euro soll der Bereich noch in diesem Jahr mit modernen Ständern ausgestattet werden. 139 zusätzliche Plätze soll es geben.

Von Detlef Scherle