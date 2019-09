Kann denn Kunst Sünde sein?

Coesfeld. „Begeben Sie sich zusammen mit den Teilnehmenden auf die Reise in die wunderbare Welt der Malerei.“ Dieser Aufforderung der Volkshochschule sind auch in diesem Jahr wieder viele Mal-Begeisterte gefolgt. Eine von ihnen hat jetzt aber erfahren, dass „die wunderbare Welt der Malerei“ wohl doch ihre Grenzen hat, wenn ein freizügiges Motiv gewählt wird. Wie in den Vorjahren wurden Werke der Teilnehmer in den Sommerferien im Rahmen einer Ausstellung auf den VHS-Fluren gezeigt. Nur ein Bild wurde – kurz nachdem es hang – gleich wieder abgenommen. Es zeigt Dita von Teese, die wichtigste zeitgenössische Vertreterin des New Burlesque, in einer typischen Pose. Der Coesfelder Alfred Mertens, selbst nicht Teilnehmer eines der Mal-Kurse, hat den Ausschluss mitbekommen. Ihn empört vor allem die Begründung: „Das Bild könnte die vielen männlichen Teilnehmer der Deutschkurse erregen.“ Das soll die zuständige Fachbereichsleiterin Gudrun Kenning gesagt haben. „Ist das Bild in einem Maße anstößig, dass es nicht ausgestellt werden darf?“ fragt Mertens. Er sieht in dem Abhängen des Bildes eine „Zensur“, mit der die VHS nicht nur gegen die grundgesetzlich garantierte Kunstfreiheit, sondern auch gegen ihren Auftrag nach dem Weiterbildungsgesetz verstoße.

Von Detlef Scherle