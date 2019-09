Tiny-Häuser: Prüfauftrag an die Verwaltung

Coesfeld (ds). Am Ende stand ein einmütiger Auftrag an die Verwaltung. Aber auch Skepsis, ob eine Tiny-House-Siedlung in Coesfeld überhaupt realisiert werden kann und sollte, war im Planungsausschuss deutlich zu vernehmen. Die Verwaltung soll zunächst checken, wie viele Interessenten es für solche Mini-Häuser gibt und die rechtlichen Rahmenbedingungen klären – erst danach soll unter Beteiligung der Politik dann gegebenenfalls nach einem geeigneten städtischen oder privaten Grundstück Ausschau gehalten werden.