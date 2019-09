Neue Welt am Coesfelder Berg

Coesfeld. Für die „Weltbaustelle Coesfeld“ sind bis November Aktionen geplant, die sich mit den Zielen „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ und „Maßnahmen zum Klimaschutz“ beschäftigen. Das Kolpingwerk Diözesanverband Münster lädt Interessierte am morgigen Mittwoch zur Präsentation der in diesem Zusammenhang geplanten Kunstinstallation ein. Sie soll auf der Fläche zwischen dem Innenhof der Kolping-Bildungsstätte und dem Pius-Wald am Coesfelder Berg entstehen.