Auch Coesfeld soll Schiffbrüchige aufnehmen

Coesfeld (ds). Zuletzt hatte die „Ocean Viking“ der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ mehr als 80 Menschen aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet und nach Lampedusa gebracht (wir berichteten). Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte an, künftig jeden vierten Flüchtling, der in Italien ankommt, in Deutschland aufzunehmen. Auch die Stadt Coesfeld sollte aktiv Unterstützung anbieten und Schiffbrüchigen ein Dach über dem Kopf geben, wünscht sich die hiesige Flüchtlingsinitiative. Sie hat jetzt einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat gestellt. Wörtlich heißt es darin: „Coesfeld nimmt in Seenot geratene Flüchtlinge auf und setzt so ein Zeichen gegen gesperrte Häfen, Zäune und Mauern. Bis eine europäische Lösung mit allen Beteiligten vereinbart ist, ist es dringend geboten, die Seenotrettung im Mittelmeer wieder zu ermöglichen und die Aufnahme der geretteten Menschen zu sichern.“ Coesfeld sollte dazu Mitarbeit anbieten und „im Rahmen der Möglichkeiten unserer Kommune das tun, was zu tun ist.“

Von Detlef Scherle