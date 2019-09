Abschied vom Treffpunkt des Dorfes

Lette. Mehr als 500 Jahre war in Lette das Bürgerhaus Böinghoff mit all seinen Vorgängern ein fester Bestandteil des Ortes. Im vergangenen Jahr war Schluss, und das Gebäude am Alten Kirchplatz weicht für eine neue Nutzung. Wehmut macht sich bei so manchem Letteraner breit, wenn er an die schönen Zeiten denkt, die er im Bürgerhaus verbracht hat. Für viele Vereine ist das Lokal im Laufe der Jahrzehnte zu einer Heimat geworden. Grund genug, zurückzublicken und die Geschichte des Hauses und persönliche Erinnerungen Revue passieren zu lassen. Erstmals wird das Lokal im Jahre 1506 erwähnt.

Von Marek Walde