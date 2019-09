„Jetzt auch konisch“, ist das aktuelle Programm der wohltönenden, westfälischen Vokal- und Unterhaltungskünstler betitelt. Die fünf smarten „Jungs“ laufen zu Höchstform auf und surfen munter durch alle Stilrichtungen, heißt es in der Ankündigung.

In rasantem Genre-Switch zwischen Rock‘n’Roll, Country, Blues, Jazz, Funk, Schlager und Pop geht es hochtourig durch die Welt der Hits. Mitreißende Songs, schöne Balladen (Adele, The Script, Soulsister) wechseln dabei mit gepflegtem Blödsinn. Schlager zeigen, wie Emanzipation geht. In Männer-WG‘s lernt man saugen. Der Frankfurter Kranz kommt einem „griechisch“ vor. „Wat tut dat nomma viel in Südwestfalen?“ und Sandstein ist ein ganz ein feines Material – um nur einige Themen zu nennen, die die „Zylinder“ aufgreifen.

Schelmentum und Humor a la Monty Python haben bei ihnen eine lange Tradition. Abwechslung und Kontraste sorgen immer wieder für Überraschungen, genauso wie Eigenkreationen und die gekonnt „zylindrischen“ Bearbeitungen bekannter Originale.

Und natürlich mit im Gepäck haben die fünf Vokalhumoristen den ein oder anderen Song über die Sitten und Gebräuche ihrer geliebten westfälischen Heimat und deren Eingeborenen.

7 Karten (20 Euro) sind im Kolpinghaus und in der VR-Bank-Westmünsterland erhältlich.