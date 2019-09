Drei Verletzte bei Unfall in Sirksfeld

Coesfeld. Drei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich gestern in Sirksfeld ereignete. Nach Angaben der Polizei war eine 50-jährige Coesfelderin mit ihrem Pkw von Sirksfeld in Richtung Stockum unterwegs. In Höhe des Kreuzweges kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 40-jährigen Gescheranerin, die die Loburger Straße stadtauswärts befuhr. Dabei verletzten sich die beiden Fahrerinnen und eine Beifahrerin. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.