Walkenbrückentor feiert Geburtstag

Kreatives und Verspieltes: 13.30 bis 14.30 Uhr, Siegelgießen; 13.30 bis 17 Uhr, offenes Atelier für Kinder, angeboten vom Kunstverein Münsterland; 17.30 bis 18 Uhr, Komische Märchen – es singt und spielt ein Ensemble der Musikschule Coesfeld.

Historisches: 13 bis 13.30 Uhr; Begrüßung und Präsentation des Coesfelder Lieblings-Museumsobjekts durch Dr. Kristina Sievers-Fleer; 13.30 bis 14 Uhr, „Das Walkenbrückentor in Coesfeld. Ersterwähnung und Geschichte eines der ältesten erhaltenen mittelalterlichen Stadttore Westfalens“, Referent ist Dr. Norbert Nagel; 14.30 bis 15 Uhr, „Fluss am Tor“, Referent: Norbert Damberg; 15 bis 16 Uhr, Museumsführung; 16 bis 16.30 Uhr, „Mühlen – Motor der Vergangenheit“, Referent: Dr. Peter Theißen; 16.45 bis 17.15 Uhr, Hexerei in Coesfeld, Referentin: Anne Grütters.

Durchgehende Aktionen: Handwerk im Wandel (Werkstatt Heimann), historische Seilerei, Infostand Archäologie: Was macht eigentlich ein Archäologe?, Besichtigung des Museumsgartens, Historische Kleidung mittendrin (Heimatverein Coesfeld), Mitmach-Graffiti – wir vervollständigen den Mühlenplatz mit Benjamin Siems von Two Left Hands, Rallye: Werde ein Mühlenplatz-Experte, Kreativwerkstatt für Kinder, Enten-Ausstellung: Die schönsten Big-Ducks des Entenrennens, Tore und Türme im Märchen – Lesung von Märchenklassikern mit Christiane Gottschalk, „Die Badende“ jetzt auch auf dem Mühlenplatz, Rikscha-Fahrten rund ums Walkenbrückentor.