So soll der Westfalia Wohnpark aussehen

Thomas Stallmeyer (SPD) freute sich über das Ende des „Schandflecks“: „Gerade solche Flächen im Innenstadtbereich wollen wir nutzen für den Wohnungsbau“, unterstrich er. Jetzt müsse alles dafür getan werden, „dass es bald dort los gehen kann“. Der Entwurf sei „sehr gelungen“, lobte Gerrit Tranel von der CDU. Der Westfalia Wohnpark füge sich sehr gut ein in das Umfeld und werte die Dülmener Straße nachhaltig auf. Er hofft, dass das auch eine „Signalwirkung“ auf andere Bereiche an der Straße haben werde. „Es wird eine Quartieraufwertung stattfinden“, erwartete auch Erich Prinz (Grüne). Er verteidigte die Pläne, fünfgeschossig zu bauen: „Wo in Coesfeld sollten wir sonst in Höhe bauen?“ Einen anderen Aspekt will Inge Walfort (SPD) noch in dem Bereich verwirklicht sehen: „Wir brauchen in Coesfeld bezahlbaren Wohnraum.“ Das sah auch Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) so.