Die Geschäftsfrau hat alle ihre Mitarbeiterinnen aus dem Urlaub zurückgeholt. Seit den frühen Morgenstunden ist das Team damit beschäftigt gewesen, zunächst alle Kunden, die bis zu den Herbstferien eine Reise mit Thomas Cook antreten wollten, zu informieren.

Annette Rabert hat auch dafür gesorgt, dass die Restzahlungen der Kunden für die Reisen noch nicht abgebucht worden sind. „Sonst fließt das ganze Geld in die Insolvenzmasse“, erläutert sie. Wichtig sei es jetzt, die Ruhe zu bewahren. „Diese Situation stärkt den Zusammenhalt zwischen uns als Reisebüro und unseren Kunden“, sagt Annette Rabert. Sie führt die Pleite von Thomas Cook vor allem auch auf die „ewige Jagd nach Schnäppchen“, die „Gier der Aktionäre“ und den Brexit zurück. Die Entwicklung habe mal wieder gezeigt: „Das Billigste ist nicht immer das Beste.“

„Unser dreitägiger Betriebsausflug Anfang November nach Mallorca ist leider auch in Gefahr“, verrät Annette Rabert. Aber auch dabei müsse man gelassen bleiben. „Wir haben schon die eine oder andere Pleite in der Reisebranche überlebt und werden auch diese meistern.“ Christa Brokamp (Lufthansa City Center – Reisebüro Schlagheck) hat am Montag um vier Uhr morgens von der Thomas-Cook-Pleite erfahren, seit acht Uhr – anderthalb Stunden früher als sonst – ist das Team vom Lufthansa City Center im Einsatz. „Wir versuchen jetzt erst einmal, uns einen Überblick zu verschaffen, wie viele unserer Kunden von der Insolvenz betroffen sind. Wir sind in ständigem Kontakt mit unserer Zentrale in Frankfurt.“ Nach der Insolvenz der Fluggesellschaften Air Berlin und Germania habe die Pleite von Thomas Cook, als zweitgrößtem Reiseveranstalter nach TUI, eine „ganz andere Dimension“. „Pauschalreisende sind mit einem Sicherungsschein gegen Insolvenz des Reiseveranstalters versichert“, das sei die gute Nachricht für die Kundschaft. Allerdings müssten dann die Kunden gegebenenfalls auf andere Reiseziele ausweichen. „Eine solche Entwicklung wie zurzeit habe ich in meinen 43 Berufsjahren noch nie erlebt“, sagt Christa Brokamp.

Eva Jayatilaka von ABC-Touristik kommentiert: „Wir kommen von einem Schock in den nächsten.“ Immerhin habe der deutsche Konzern noch keine Insolvenz angemeldet. Auch Condor fliege noch. „Wir versuchen, für den Kunden alles möglichst kostenneutral abzuwickeln“, versichert sie. Da Thomas Cook kein typischer Veranstalter sei, bei dem Reise-Bausteine, sondern vielmehr Pauschalreisen gebucht würden, halte sich der Schaden wohl in Grenzen.