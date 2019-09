Öhmann tritt 2020 nicht mehr an

Coesfeld. Bürgermeister Heinz Öhmann (63) will im kommenden Jahr nicht noch einmal als Bürgermeister kandidieren. Als Gründe führt er sein Alter und mehr Zeit für Familie und Hobbys haben zu wollen an. Den ausführlichen Bericht lesen Sie heute in der Printausgabe der AZ.