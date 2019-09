COESFELD. Schauplatz des 1. Coesfelder Stellwerkfestes für Kinder und Jugendliche ist am Freitag (27. 9.) das Jugendhaus am Bahnweg. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr wird den Besuchern im Jugendhaus, auf dem Lokschuppengelände und auf der Skateranlage ein cooles Programm geboten, bei dem alle, egal ob klein oder groß, Stammbesucher oder Gast, auf ihre Kosten kommen, teilt die Stadt mit.

Von Allgemeine Zeitung