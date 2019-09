„Jetzt geht das Rennen los“

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Wilhelm Korth kommentierte: „Es ist gut, dass Heinz Öhmann sich so zeitnah geäußert hat.“ Er hob die großen „Verdienste des Bürgermeisters um die Stadt Coesfeld“ hervor. Öhmann habe gute Arbeit geleistet. Jetzt gelte es, die weitere Entwicklung der Stadt Coesfeld auch in Zukunft „Schritt für Schritt“ sicherzustellen.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen, was zum Beispiel das Schulzentrum betrifft“, sagte Korth. Die CDU selbst habe sich bereits vor einem guten Jahr auf den Weg gemacht, wie sie ihr Programm für die Zukunft gestalten möchte und wie das Anforderungsprofil für den neuen Bürgermeister-Kandidaten konkret aussehen soll. Der Bewerber müsse eine „gewisse Verwaltungserfahrung“ haben, gut vernetzt sein und ein Verständnis für die Wirtschaft haben. Gerrit Tranel erfülle dieses Anforderungsprofil „zu hundert Prozent“, sagte Korth.

Heute Abend treffen sich der CDU-Stadtverband und die Vertreter der CDU-Vereinigungen, um sich zu beraten. Ende Januar/Anfang Februar finde die Aufstellungsversammlung statt. „Wir werden auch mit den anderen Parteien Gespräche führen“, sagte Korth im Hinblick auf mögliche Unterstützung des CDU-Kandidaten.

Günter Hallay (Pro Coesfeld) machte keinen Hehl daraus, dass seine Partei gehofft habe, dass Öhmann diese Entscheidung trifft. Es bestehe kein Zweifel daran, dass „Öhmann in Coesfeld seine Handschrift hinterlassen“ habe. Er sei zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen. Das habe ihm in die Karten gespielt. „Jetzt wirklich etwas Neues zu bekommen, wäre nicht schlecht“, sagte Hallay. Man werde auch mit den anderen Parteien in Kontakt treten und schauen, ob eine Allianz für einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten möglich sei.

Hermann-Josef Vogt (SPD) hätte sich gewünscht, dass Öhmann „seine Aufgaben erledigt“ hätte – vor allem auch im Hinblick auf das Schulzentrum. „Der Bürgermeister lässt jetzt die Verwaltung und Politik im Regen stehen“, bedauerte Vogt. Sein Parteikollege Ralf Nielsen kommentierte: „Heinz Öhmann hat sich ehrlich um unsere Stadt bemüht.“ Falls die SPD jetzt gemeinsam mit anderen Parteien einen gemeinsamen Kandidaten unterstütze, sei es aus seiner Sicht sinnvoll, dass der Bewerber parteiunabhängig sei.

Norbert Vogelpohl (Grüne) hält einen Neustart an der Verwaltungsspitze längst für „überfällig“. Wer die Verdienste des noch amtierenden Bürgermeisters – wie den Abbau von Schulden und die Modernisierung der Verwaltung – lobe, müsse auch die Kehrseite der Medaille betrachten. Wie Vogelpohl schilderte, habe sich gleichzeitig das Eigenkapital der Stadt verringert, und die Verwaltung sei vollkommen überlastet. Lange habe man wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Entscheidung des Bürgermeisters gewartet. Bisher sei kein „Kampfkaninchen“ dabei gewesen, spielte Vogelpohl auf einen möglichen Bürgermeister-Kandidaten an. „Wir müssten weiter sein, als wir sind.“ Spätestens bis zum Martinsumzug am 11. November müsse etwas passieren.

Elisabeth Borgert (FDP) kommentierte: „Jetzt geht das Rennen los.“ Bis zur öffentlich bekanntgemachten Entscheidung von Heinz Öhmann hätten sich alle Parteien zurückgehalten. Die Liberale wünscht sich einen Bürgermeister-Kandidaten aus der freien Wirtschaft – „und nicht immer einen Verwaltungsbeamten“. „Unsere Wirtschaft muss gestärkt werden“, betonte sie. Der neue Mann oder die neue Frau an der Spitze sollte auch mal unkonventionelle Entscheidungen treffen.

Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) zollte der Entscheidung Öhmanns hohen Respekt: „Irgendwann muss man sein Leben genießen. Ich gönne ihm das, er hat es verdient. Irgendwann muss man sich den Lohn abholen.“ Für die Bürgermeisterwahl am 13. September 2020 wünscht sich Goerke, dass die Bürger „wirklich wählen können“, also mehr als ein Kandidat zur Wahl steht.

Dieter Goerke hofft, dass sich die sogenannte Elefantenrunde mit Vertretern von SPD, Grünen, Pro Coesfeld und Aktiv für Coesfeld in Kürze trifft und die Suche nach einem Kandidaten von Erfolg gekrönt ist.