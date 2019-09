Bedarf an Plätzen in Lette ist groß

Das Gebäude hat das Unternehmen Ernsting’s family vor 17 Jahren als Kindertagesstätte „family Kita“ in zwei Pavillons auf städtischem Grund errichtet. Inzwischen ist diese Einrichtung in einen Neubau in der Nähe des Firmensitzes umgezogen. Die Stadt Coesfeld hat 100 000 Euro in die Hand genommen, um das Haus für zwei weitere Gruppen des Marien-Kindergarten herzurichten, wie Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz mitteilte. Auch Mobiliar und Spielzeug sind angeschafft worden. Damit die Kinder auch draußen gute Spielmöglichkeiten haben, wünscht sich Monika Eistrup für das Außengelände noch eine Rutsche. Dorothee Heitz sagte zu, sich kurzfristig darum zu kümmern.

Das Gebäude soll für eine Übergangszeit von etwa drei Jahren genutzt werden. In der Grashüpfer-Gruppe gibt es aktuell 13 Kinder, von denen das jüngste sieben Monate alt ist. In der Raupen-Gruppe sind es 21 Kinder. „Wir haben sehr viele ganz junge Kinder in unserer Einrichtung“, informierte die Kita-Leiterin das Gremium. Insgesamt besuchen den Marien-Kindergarten aktuell 103 Kinder, wie Monika Eistrup mitteilte. Als Fünf-Gruppen-Einrichtung dürften 95 Kinder und – mit Sondergenehmigung – 108 Kinder aufgenommen werden. Dann sei die Kapazitätsgrenze erreicht. Aktuell gebe es auch wieder viele Anfragen von Eltern nach einem Platz. Als Kita-Leiterin pendelt Monika Eistrup einmal in der Woche vom Haupthaus in der Lindenstraße zur Dependance. Auch wenn es besondere Termine gebe, sei sie im ehemaligen Gebäude der family Kita vor Ort. Dass es zwei Standorte gebe, würde sie und ihr Team vor besondere logistische Aufgaben stellen, die man aber gemeinsam meistere. Wenn der neue Kindergarten auf dem alten Pfarrheim-Grundstück in der Lindenstraße fertig sei, gehöre die Übergangslösung der Vergangenheit an. In der neuen Drei-Gruppen-Einrichtung sei auch ein Mehrzweckraum geplant, der vielfältig genutzt werden könne, wie Pfarrer Stephan Wolf mitteilte.