Gerrit Tranel Bürgermeister-Kandidat

Coesfeld. Gerrit Tranel (50) soll nach den Kommunalwahlen am 13. September 2020 Coesfelds neuer Bürgermeister werden. Diesen Vorschlag macht der Vorstand des CDU-Stadtverbandes an die für Anfang nächsten Jahres terminierte Mitgliederversammlung der CDU, die über diese Empfehlung entscheidet. Der Beschluss am gestrigen Abend wurde mit großem Beifall quittiert. Gerrit Tranel (rechts) ist seit zehn Jahren 1. stellvertretender Bürgermeister, Mitglied wichtiger Ratsausschüsse sowie stellvertretender Vorsitzender der CDU auf Stadt- und Kreisebene. Ferner verfügt er über 25 Jahre Verwaltungserfahrung. Er ist verheiratet und hat vier Kinder, heißt es in der Mitteilung der CDU. Beruflich ist er als Geschäftsführer beim Zweckverband SPNV Münsterland tätig. Erster Gratulant am gestrigen Abend war CDU-Chef Wilhelm Korth (links).

Von Allgemeine Zeitung