Vorerst ohne Vorsitzenden

Immerhin: Werner Prause, der nach zehn Jahren als Sprecher des Arbeitskreises Handel und Gastronomie sein Amt aufgab, durfte an einen „Neuen“ übergeben: Stefan Boer wurde einstimmig auf diesen Posten gewählt. Er will mit Unterstützung der Mitglieder dazu beitragen, Coesfeld wieder in ein positives Licht zu rücken: „Nur in der Gemeinschaft haben wir die Chance, zukunftsfähig zu sein.“

Annette Rabert nutzte die Gelegenheit, kritisch die aktuelle Situation der Einkaufsstadt Coesfeld und des Stadtmarketing Vereins zu beleuchten. „Die wenigen Inhaber, die wir noch haben, lassen sich leider nur schwer motivieren“, stellte sie fest. „Weil sie sicherlich wissen, wie viel ehrenamtliche Arbeit das mit sich bringt.“ Zu wenig freier Parkraum, eine „unsägliche Baustellen-Politik mit Sperrungen und wenig durchdachten Umleitungen“, dazu eine Schwächung des Standortes durch sinnfreie Verbote der verkaufsoffenen Sonntage seitens der Gewerkschaften, all das bereite dem Handel in Coesfeld gewaltige Probleme.

Umso wichtiger sei es, mehr Aktivitäten wie das im Mai erstmals angebotene Dämmer-Shoppen in die Stadt zu holen, ergänzte Werner Prause: „Vielleicht länger als 20 Uhr, vielleicht an einem Freitag“, gab er die Anregung zu einem Baustein, mit dem sich der verkaufsoffene Sonntag zumindest ein Stück weit ersetzen lasse. Diesen Weg hält auch Bürgermeister Öhmann für sinnvoll: „Dann sind auch die Geschäfte in den Außenbezirken wieder dabei.“ Wenig Hoffnung konnte er angesichts der Baustellen-Situation machen, das werde die Stadt auch in den nächsten Jahren begleiten.

Ein stärkeres Engagement der Geschäftsstelle stellte Öhmann in Aussicht. Die wird ab 1. Oktober von Stefanie Borgert geleitet – die Nachfolgerin von Udo Hoppe stellte sich gestern Abend vor. Was aber fehlt, ist ein Vorsitzender im Stadtmarketing Verein. „Den benötigen wir bis zum nächsten Jahr“, betonte Annette Rabert. „Sonst wird der Verein aufgelöst.“