Durch ihre vielen Besuche an der Basis sei sie „unheimlich gut vernetzt“. Wenn nun Vereine ähnliche Probleme vortragen und der eine eine Lösung gefunden habe, könne sie diese an den anderen Verein weitergeben.

Heinz Rengshausen stellte die Ehrenamtsarbeit und Entwicklung des Vereins vor. „Wir sind optimistisch, dass wir den Verein auch die nächsten 15 bis 20 Jahre gut aufstellen“, sagte der Vorsitzende der DJK. Unter anderem solle dies durch geänderte Strukturen geschehen – vom ehrenamtlichen auf einen hauptamtlichen BGB-Vorstand. Gleichwohl wollte Andrea Milz auch wissen, wo der Schuh drückt. „Der Aufwand beim Datenschutz ist sehr komplex für eine Vereinsorganisation“, antwortete Geschäftsführerin Birgit Pütter. „Auch das Vereinssteuerrecht ist ziemlich kompliziert“, fügte Gerd Emrich vom Vorstand hinzu.

Beides, so bedauerte Milz, seien jedoch Probleme, die ihr zwar von Vereinen oft vorgetragen würden, sich aber auf Landesebene kaum lösen ließen. Zur Unterstützung der Vereinsarbeit und Förderung der Mitgliederzahlen machte die Staatssekretärin jedoch ein Angebot: So hat sie drei Präventionskurse entwickelt, „die sich an alle richten, die nicht im gemeinnützigen Sport engagiert sind“. Es soll einen Kurs nur für Männer, einen für junge Berufstätige und einen für „fitte Frauen ab 50“ geben. Die Kurse werden zu 80 Prozent vom Gesundheitsministerium und der Staatskanzlei für Sport finanziert. Interessierte Vereine müssen nur einen Raum und den Übungsleiter stellen, der zuvor geschult wird. Bis zum 15. Oktober können Vereine darüber nachdenken.