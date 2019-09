Mit Diebstählen Drogensucht finanziert

Zu Beginn hatte der Vorsitzende den vom Verteidiger gestellten Antrag auf Entpflichtung abgelehnt. Die vorgebrachten Meinungsverschiedenheiten sowie die Weigerung des Angeklagten zur Mitarbeit seien laut Beschluss keine ausreichenden Gründe, das Mandat zu lösen.

Anschließend wurde dem gebürtigen Turkmenen, der im ersten Termin zwei der sieben Diebstahlsfälle eingeräumt und angegeben hatte, diese zur Finanzierung seiner Drogensucht begangen zu haben, die Möglichkeit gegeben, die Berufung zurückzuziehen. Dies hatte den Grund, dass bei einer Unterbringung in einer Entzugsanstalt, welche der Angeklagte anstrebte, diese länger dauern könnte als in einer Haftanstalt. Doch der Coesfelder, dessen Entzugswunsch der dazu angehörte Gutachter als glaubhaft bewertete, lehnte ab.

Der Sachverständige attestierte beim Angeklagten „eine polivalente süchtige Fehlhaltung“, was bedeutet, dass er durch die Einnahme verschiedener Substanzen wie Alkohol, Cannabis, Kokain und Amphetaminen sich selbst reguliere, um in bestimmten Situationen zu funktionieren. „Das ist ein aktueller Trend. Den ausschließlich Alkohol-, Kokain- oder Opiatabhängigen gibt es nicht mehr“, so der Gutachter.

Die Suchtproblematik sei wiederum „ein Phänomen der dissozialen Entwicklung, die es dem Explorierten erschwert, allgemeine Wertesysteme zu beachten und dazu führt, dass er in Frustsituationen aggressiv reagiert“. Mit Verweis auf den Umstand, dass die strukturierenden Rahmenbedingungen der Untersuchungshaft dem 32-jährigen gesundheitlich gut täten, empfahl der Sachverständige die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Dem schloss sich die Strafkammer an, was jedoch dazu führte, dass – durch die Bejahung der Sucht – sämtliche Diebstähle als Beschaffungskriminalität und insofern als gewerbsmäßig qualifiziert wurden.

In seinem letzten Wort, entschuldigte sich der Angeklagte für die Unannehmlichkeiten, die er bereitet habe und äußerte die Hoffnung, endlich von den Drogen wegzukommen.