Davidstraße ab Dienstag wieder frei

In den nächsten Wochen verlagern sich die Arbeiten in die nördlichen Abschnitte der Poststraße und der Davidstraße, um die Straßenflächen neu zu gestalten und in beiden Fällen die Anbindung an die Süringstraße herzustellen.

Auf dem Parkplatz Davidstraße sind 39 Parkplätze neu gestaltet worden, ein Stellplatz wird für Behinderte ausgewiesen. Die Parkdauer ist begrenzt auf drei Stunden, die Parkgebühren liegen, wie auf den übrigen städtischen Parkplätzen, bei 80 Cent pro Stunde.

Bequem vor der alten Post parken können weiterhin die Radfahrer: Rund um das Gebäude werden 112 neue Fahrradstellplätze eingerichtet, der Großteil (76 Stellplätze) an der Poststraße, 36 Stellplätze an der Kupferstraße. Vorher waren dort nur 22 vorhanden.

Wer den Parkplatz Davidstraße und die Kupferpassagen-Tiefgarage verlässt, wird Richtung Süringstraße geleitet. Für diese wird die Verkehrsführung in den nächsten Tagen wieder auf den alten Stand gebracht, die Süringstraße wird dann stadtauswärts wieder Einbahnstraße. Auch für die Hinterstraße bedeutet die Fertigstellung der Davidstraße eine Entlastung: Der Verkehr vom Parkplatz Pfauengasse kann in Kürze wieder in Richtung Süringstraße abfließen. 7 Für Informationen zur Verkehrsführung steht Rudolph Berning im Fachbereich Ordnung und Soziales zur Verfügung unter Tel. 02541/939-2421.