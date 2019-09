Autofahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ude). Eine Coesfelderin (58) ist am Freitag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 474 (Konrad-Adenauer-Ring) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Lkw-Fahrer (21) aus Schöppingen aus Richtung Coesfeld kommend nach links in den Dreischkamp abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen der Coesfelderin. Beim Zusammenstoß zog sich die 58-Jährige schwere Verletzungen zu. In einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zwischen den Unternehmen Scholz und Humana knapp eine Stunde lang gesperrt. Foto: Ulrike Deusch

Von Ulrike Deusch