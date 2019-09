Freude über Lese-Oskars

Zum ersten Mal ging es nicht nur darum, möglichst viele Bücher zu lesen und Fragen zu beantworten. „Die Aufgabe bestand darin, sich selbstständig und bei Aktionen in der Bücherei kreativ mit Gelesenem oder Gehörtem auseinanderzusetzen“, so Quente. Erstmals durften Erwachsene in den Teams mitmachen. Fantasievoll gestaltete Logbücher in Papier- und Digital-Form sind entstanden. 99 Personen haben mitgemacht, 63 mit Erfolg. Der Oskar geht an: 0 Besondere Lesegeschichte: Greta Bücker (Team Greta B) 0 Logbuch kreativ (Papier) vier bis fünf Jahre: Lara Sophie Trimborn (Team Leseratten) 0 Logbuch kreativ (Papier) ab zehn Jahre: Enie und Hannah Roters (Team Book-Riders) 0Logbuch kreativ (online): Robin Becker, Felix Schlüter, Max Schlüter (Team Schuschkrötengurke) 0 Schönstes Foto vom Lieblingsleseplatz: Lena und Milo Meinken (Team Lena)