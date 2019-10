Coesfeld. Alte Bekannte, aber auch neue Aussteller sind mit dabei, wenn am Sonntag (3. 11.) die „Kinderhilfe Tschernobyl Coesfeld“ für ihre diesjährige Herbst- und Adventsausstellung die Pforten öffnet. In der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr präsentieren sie in den Räumen des Autohauses Tönnemann im Gewerbegebiet Dreischkamp in Coesfeld eine vielseitige und hochwertige Auswahl an handgearbeiteten Artikeln.

Von Allgemeine Zeitung