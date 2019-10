Heute Karten gewinnen für „Koch Dich fit“

Coesfeld. Dass Gesundheit und Genuss keine Gegensätze sein müssen, zeigen „Fitness-Papst“ Prof. Ingo Froböse (Sportwissenschaftler an der Uni Köln) und WDR-Radio-Koch Helmut Gote am kommenden Mittwoch (9. 10.) um 19 Uhr bei einer Live-Show unter dem Motto „Koch Dich fit“ in der Bürgerhalle. „Bei dem Event gibt es dafür viele Tipps“, verspricht Sabine Marxl von der veranstaltenden DAK Gesundheit in Coesfeld. Es darf selbst probiert werden. Die Veranstaltung ist schon fast ausgebucht. Mit etwas Glück können Leser unserer Zeitung aber noch dabei sein. Wir verlosen am Samstag (5. 10.) von 6 bis 18 Uhr fünf mal zwei Tickets. In der heutigen Ausgabe unserer Zeitung hat sich bei der Telefonnummer für die Verlosung ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. Die Gewinnhotline lautet Tel. 0137 822 702862 (Namen, Anschrift und Telefonnummer nennen). Kosten: 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom (aus Mobilfunknetzen deutlich teurer).

Von Allgemeine Zeitung